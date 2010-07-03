Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Италии покинули больницу

Двух россиянок, которые пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Италии, 23 мая выписали из больницы. Под наблюдением медиков остаются еще три их соотечественницы, передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.
Состояние пострадавших, которых еще не выписали, врачи оценивают как среднее и тяжелое. С получившими травмы гражданами находятся российские дипломаты. Они оказывают раненным необходимое содействие.
Днем ранее госпиталь покинули еще 14 пострадавших россиян. Сама авария произошла утром 22 мая в районе городов Монтериджони и Бадессе.
Причину ДТП устанавливаются. Известно, что двухэтажный автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. В результате погибла россиянка, работавшая экскурсоводом.
Общее число пострадавших оценивается в 37 человек. Туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства.
Водитель автобуса уже арестован. По версии прокуратуры, он отвлекся от дороги. Среди факторов, которые привели к ДТП, также учитывают плохие погодные условия.
Водителю попавшего в ДТП в Италии автобуса предъявили обвинение
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.