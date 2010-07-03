Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Италии покинули больницу

Фото: телеграм-канал "Выпускайте Кракена"

Двух россиянок, которые пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Италии, 23 мая выписали из больницы. Под наблюдением медиков остаются еще три их соотечественницы, передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

Состояние пострадавших, которых еще не выписали, врачи оценивают как среднее и тяжелое. С получившими травмы гражданами находятся российские дипломаты. Они оказывают раненным необходимое содействие.

Днем ранее госпиталь покинули еще 14 пострадавших россиян. Сама авария произошла утром 22 мая в районе городов Монтериджони и Бадессе.

Причину ДТП устанавливаются. Известно, что двухэтажный автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. В результате погибла россиянка, работавшая экскурсоводом.

Общее число пострадавших оценивается в 37 человек. Туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства.

Водитель автобуса уже арестован. По версии прокуратуры, он отвлекся от дороги. Среди факторов, которые привели к ДТП, также учитывают плохие погодные условия.

