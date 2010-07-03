В МЧС опровергли данные о взрыве на заводе "Рубин" в Балашихе

Фото: телеграм-канал BAZA

Очевидцы сообщили о взрыве на оборонном заводе "Рубин" в городском округе Балашиха, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Имеются данные, что взорвалась магниевая стружка в контейнере вблизи одного из цехов. Сразу после этого начался сильный пожар.

Однако в МЧС данные о пожаре и взрыве опровергают. По данным ведомства, огонь возник не на заводе, а на свалке за территорией предприятия.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, к настоящему времени пожар локализован.

