Пожар на строительном рынке в Подмосковье локализован

Крупный пожар на строительном рынке в городском округе Дмитров смогли локализовать. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"В 15:12 объявлена локализация пожара", – сообщил представитель пресс-службы.

Ранее началось возгорание в павильонах на площади 400 квадратных метров на строительном рынке в деревне Глазово. К ликвидации последствий пожара привлечены 32 человека и 9 единиц техники.

