Строительный рынок загорелся в Дмитрове

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Торговые павильоны вспыхнули на строительном рынке в деревне Глазово Дмитровского городского округа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным подмосковного МЧС, пламя тушат 32 человека и девять единиц техники.