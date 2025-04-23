23 апреля, 09:08Происшествия
Три тысячи жителей Нью-Джерси эвакуированы из-за лесного пожара
По данным ведомства, огонь распространился примерно на 1,3 тысячи гектаров, однако пожарные смогли потушить примерно 5% территорий. Пожар может разрушить более 1,3 тысячи строений, говорится в сообщении.
Специалисты пока не смогли установить причину пожара.
Ранее на юго-востоке Южной Кореи ликвидировали лесные пожары, из-за которых в провинции Северная Кенсан погибли 26 человек, еще 30 пострадали. Также были повреждены 325 объектов, из которых 117 являются жилыми домами. Кроме того, были эвакуированы 24 тысячи жителей.
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