Три тысячи жителей Нью-Джерси эвакуированы из-за лесного пожара

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Три тысячи человек из округа Оушен, штат Нью-Джерси, эвакуированы из-за лесного пожара. Об этом сообщила служба лесных пожаров штата в Facebook

По данным ведомства, огонь распространился примерно на 1,3 тысячи гектаров, однако пожарные смогли потушить примерно 5% территорий. Пожар может разрушить более 1,3 тысячи строений, говорится в сообщении.

Специалисты пока не смогли установить причину пожара.

Ранее на юго-востоке Южной Кореи ликвидировали лесные пожары, из-за которых в провинции Северная Кенсан погибли 26 человек, еще 30 пострадали. Также были повреждены 325 объектов, из которых 117 являются жилыми домами. Кроме того, были эвакуированы 24 тысячи жителей.