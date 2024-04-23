Еще одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Тайване

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Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Тайване. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки произошли в 21 километре к юго-востоку от города Хуалянь, в котором проживают около 350 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.

Информация о возможных жертвах или каких-либо разрушениях в результате толчков не поступала.

Вечером 22 апреля землетрясение магнитудой 6 произошло в трех километрах от города Хуалянь. Очаг находился на глубине 12 километров. До этого подземные толчки магнитудой 5 произошли у восточного побережья Тайваня 21 апреля.