23 апреля, 04:21Происшествия
Еще одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Тайване
Фото: 123RF/albund
Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Тайване. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Подземные толчки произошли в 21 километре к юго-востоку от города Хуалянь, в котором проживают около 350 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.
Информация о возможных жертвах или каких-либо разрушениях в результате толчков не поступала.
Вечером 22 апреля землетрясение магнитудой 6 произошло в трех километрах от города Хуалянь. Очаг находился на глубине 12 километров. До этого подземные толчки магнитудой 5 произошли у восточного побережья Тайваня 21 апреля.
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