В Саудовской Аравии в результате ДТП с автобусом погибли восемь человек

Фото: Alriyadh

Автобус перевернулся на трассе Медина – Мекка в Саудовской Аравии, сообщает газета Alriyadh.

По словам главы управления Красного Полумесяца по административному округу Медина Ахмед аз-Захрани, жертвами происшествия стали восемь человек, 30 пострадавших находятся в стабильном состоянии, 10 человек получили травмы средней степени тяжести, а трое человек – серьезные.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в автобусе в турецкой Бурсе. В министерстве внутренних дел Турции рассказали, что в автобусе находились сотрудники СИЗО. По предварительным данным, в транспорте произошел взрыв самодельного устройства. Один из тюремных охранников был убит, когда СВУ сдетонировало при помощи дистанционного управления, когда автобус проезжал по дороге Бурса – Муданья.