Автобус перевернулся на Кубе, пострадали более 50 человек – СМИ

Фото: Cubadebate

Пассажирский автобус перевернулся на шоссе в кубинской провинции Пинар-дель-Рио, сообщает Cubadebate.

Авария произошла ​​на 120-м километре национальной автомагистрали. Автобус следовал по маршруту Гавана – Пинар.

По информации издания, в результате ДТП пострадали не менее 53 человек, среди которых трое детей. Пятеро пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что двадцать человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля на северо-востоке Нигерии. Авария произошла в деревне Хутуру, вдоль дороги Баучи-Кано. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости.