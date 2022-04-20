Двадцать человек погибли в аварии на северо-востоке Нигерии

Фото: Daily Post Nigeria

Двадцать человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля на северо-востоке Нигерии, сообщает газета Daily Post Nigeria со ссылкой на нигерийскую Федеральную комиссию по безопасности дорожного движения (FRSC).

Авария произошла в деревне Хутуру, вдоль дороги Баучи-Кано. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости.

В результате аварии пострадал водитель, еще 20 человек погибли, среди которых четверо детей и пять женщин.

Ранее машина сбила женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем на северо-востоке столицы. Авария случилась в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшие были доставлены в больницу. По данным правоохранителей, женщина и дети не получили сильных травм, у них были зафиксированы ушибы и ссадины.