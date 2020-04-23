В Подмосковье 60 сотрудников больницы заразились коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковных Люберцах 60 сотрудников больницы заразились коронавирусом.

Как рассказали телеканалу "Мир 24" в пресс-службе регионального минздрава, корпус закрыт на дезинфекцию.

Круг контактировавших с больными людей установлен. Все они находятся под медицинским наблюдением.

Также отмечается, что всего в учреждении работает 2,9 тысячи человек. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Число заболевших коронавирусом за сутки в Москве возросло на 2548 человек

Ранее стало известно, что в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом. У них также был подтвержден диагноз пневмония.

Всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.