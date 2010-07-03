Рекламный щит упал на уральских подростков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько подростков получили травмы при падении рекламного щита в торговом комплексе "Омега" в Екатеринбурге. Об этом сообщает сайт СК по Свердловской области.

Около 22:30 по местному времени конструкция упала на восьмерых человек. Пострадавшие отказались от госпитализации.

После случившегося сотрудники ведомства начали доследственную проверку. Они уже осмотрели место ЧП и опросили очевидцев. Сейчас выясняется, кто отвечал за безопасность людей в торговом комплексе.

Проверка ведется по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.