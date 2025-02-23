Туристы севшего в Пулково самолета вылетят на Кубу вечером 23 февраля

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Пассажиры севшего в петербургском аэропорту Пулково из-за неисправности самолета Nordwind вылетят на Кубу запасным бортом вечером 23 февраля. Об этом заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметили в АТОР со ссылкой на туроператора PEGAS Touristik, резервный борт прибудет из Москвы ориентировочно через 6,5 часа. Там же добавили, что всем пассажирам раздали ваучеры на еду и воду. При этом их багаж не выгружали.

В свою очередь, туристов, которые сейчас находятся на Кайо-Коко, из отелей привезут к новому обратному рейсу.

Также в ассоциации уточнили причину посадки самолета. Ей оказались посторонние шумы, а не отказ двигателя.

Лайнер, принадлежащий авиакомпании "Северный ветер", сел в Санкт-Петербурге в 14:45 по московскому времени. По предварительным данным, причиной для этого послужила техническая неисправность. Судно направлялось из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко.

Позже 434 пассажира, 25 из которых дети, были благополучно высажены из самолета. В свою очередь, прокуратура взяла под контроль текущую ситуацию.