ВСУ атаковали поселок Зайцево в ДНР с использованием дрона

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ВСУ атаковали населенный пункт Зайцево в ДНР с помощью дрона-камикадзе. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале представительства республики в СЦКК.

По данным ведомства, вражеские силы нанесли удар по территории около 14:00.

Поселок Зайцево располагается к северу от Горловки – один из крупнейших городов ДНР.

Утром 23 февраля мэр Горловки Иван Приходько сообщил о раненых горожанах в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, атаке подверглись улицы Готвальда и Чкалова. Он призвал жителей быть осторожными и уйти с улиц.

До этого украинская армия выпустила по Куйбышевскому району Донецка 20 ракет из реактивной системы залпового огня.



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