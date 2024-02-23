23 февраля, 16:31Происшествия
ВСУ атаковали поселок Зайцево в ДНР с использованием дрона
Фото: 123RF/maestrovideo
ВСУ атаковали населенный пункт Зайцево в ДНР с помощью дрона-камикадзе. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале представительства республики в СЦКК.
По данным ведомства, вражеские силы нанесли удар по территории около 14:00.
Поселок Зайцево располагается к северу от Горловки – один из крупнейших городов ДНР.
Утром 23 февраля мэр Горловки Иван Приходько сообщил о раненых горожанах в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, атаке подверглись улицы Готвальда и Чкалова. Он призвал жителей быть осторожными и уйти с улиц.
До этого украинская армия выпустила по Куйбышевскому району Донецка 20 ракет из реактивной системы залпового огня.
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