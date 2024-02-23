В Ростовской области сообщили о работе системы ПВО за пределами региона

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны работает по целям за пределами Ростовской области, следует из заявления главы региона Василия Голубева.

"У защитников не бывает выходных. Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами области. Прошу сохранять спокойствие", – говорится в публикации в его телеграм-канале.

Ранее ПВО России уничтожила переоборудованную зенитную ракету С-200 над Ростовской областью, с помощью которой украинские силы пытались атаковать территорию РФ. Вражескую атаку предотвратили в ночь на 22 февраля.

23 февраля средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники ВСУ самолетного типа над Курской областью.



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