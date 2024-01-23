23 января, 09:01Происшествия
В Киеве произошли взрывы
Фото: 123RF/sandsua
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Киеве, сообщает РИА Новости. В городе прозвучали взрывы.
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Граждан призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
СМИ пишут, что взрывы прозвучали также в Харькове – не менее семи. В некоторых районах города пропали свет и вода. Еще несколько прогремели в области.
Также взрывы были слышны в Сумской области – в городах Сумы и Шостка. Сообщается о взрывах в Днепропетровской области – в самом Днепропетровске и городе Павлограде.
Ночью 17 января СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области Украины.
До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Речь идет о предприятиях, которые производят снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, а также беспилотники, порох.
Минобороны РФ показало, как истребители МиГ-31 выполняют воздушное патрулирование
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