В Киеве произошли взрывы

Фото: 123RF/sandsua

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Киеве, сообщает РИА Новости. В городе прозвучали взрывы.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Граждан призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

СМИ пишут, что взрывы прозвучали также в Харькове – не менее семи. В некоторых районах города пропали свет и вода. Еще несколько прогремели в области.

Также взрывы были слышны в Сумской области – в городах Сумы и Шостка. Сообщается о взрывах в Днепропетровской области – в самом Днепропетровске и городе Павлограде.

Ночью 17 января СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области Украины.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Речь идет о предприятиях, которые производят снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, а также беспилотники, порох.

Минобороны РФ показало, как истребители МиГ-31 выполняют воздушное патрулирование