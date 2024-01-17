СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало вечером 16 января в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщают украинские издания.

Другие подробности случившегося не приводятся, местные власти также пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в пяти регионах Украины: в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Николаевской и Полтавской областях.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В ведомстве уточнили, что речь идет о предприятиях, которые производят снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, беспилотники, порох.

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что военные России одним ударом уничтожают украинские предприятия ВПК, которые создавались значительное время. По его мнению, в случае отсутствия постоянной военной поддержки со стороны Запада, Украина "обречена на подавление" российскими силами.