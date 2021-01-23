Два человека пострадали во взрыве в частном доме в Ингушетии

Фото: vk.com/У МЧС России по РИ

Два человека получили травмы после того, как в частном доме в Назрановском районе Ингушетии произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

"Днем в субботу в частном доме на улице Осканова в селении Плиево произошел взрыв газа. По предварительным данным, пострадали два человека", – уточнил собеседник агентства из экстренных служб.

Среди пострадавших нет детей, заявил источник.

Из-за взрыва в жилом доме выбило стекла на кухне. Пожара в жилом строении не возникло, пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Накануне хлопок газа произошел на цветочном рынке в Краснодаре. В результате взрыва начался пожар, жертвой которого стал один человек, а двое пострадали.

