Пожар в супермаркете Краснодара ликвидирован

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Пожар в супермаркете Краснодара, где произошел взрыв газового баллона, ликвидировали. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 21:56 по московскому времени объявлена ликвидация пожара", – уточнили в ведомстве.

О пожаре в Краснодаре стало известно вечером пятницы, 22 января. В торговом павильоне на цветочном рынке произошел хлопок газа.

В результате чрезвычайного происшествия погиб один человек. Еще два человека пострадали, им потребовалась медицинская помощь.