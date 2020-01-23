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Общество

23 января, 18:59

Эксперт высказался о боязни туристов лететь в Китай

происшествия общество

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Жители России стали отказываться от туров в Китай из-за вспышки коронавируса, заявил бывший начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Валерий Коровкин в интервью ИА "НСН".

По данным СМИ, туроператоры "Интурист" и Anex Tour первыми зафиксировали отказы путешественников от поездки в КНР. Кроме того, по аналогичной причине упал спрос на туры в Таиланд и Вьетнам.

Коровкин подтвердил наличие отказов от поездки, однако подчеркнул, что город Ухань, где появился вирус, не пользуется популярностью среди туристов из России.

"Отказы есть, люди боятся, это вполне стандартная ситуация, не в первый раз. Города, в которых случились очаги заражения, не самые популярные у российских туристов. Они включены в ряд маршрутов, но они явно не топовые. Популярная сетка перелетов – это Пекин, Шанхай и юг, прежде всего Гуанчжоу и Хайнань. Там реально большие объемы. Количество линий в Китай расширяется, это хорошо", – прокомментировал ситуацию Коровкин.

Как отмечают эксперты, в марте, апреле, когда, предположительно, ситуация стабилизируется, темпы продаж туров в Китай могут восстановиться.

Ранее возможность отмены туров в Китай прокомментировали в АТОР. Специалисты подчеркнули, что аннулирование туров пока возможно только со штрафом. В АТОР также заметили, что массового отказа от туристических поездок в КНР пока не зафиксировано.

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