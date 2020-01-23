Минздрав Вьетнама подтвердил два случая заражения новым коронавирусом

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Во Вьетнаме зафиксированы два первых случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Нгуен Чыонг Шон. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, заболевания диагностированы у двух граждан Китая 1954 и 1992 годов рождения – отца и сына, которые приехали во Вьетнам в составе туристической группы из города Ухань.

Как отмечается, на данный момент они находятся в одном из госпиталей Хошимина. Врачи оценивают их состояние как стабильное, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы три человека. Однако диагноз не подтвердился.

Количество же заболевших новым типом коронавируса в Китае достигло 600 человек, из них 95 человек находятся в тяжелом состоянии. 17 заболевших умерли, в основном это люди старше 65 лет. Вирус уже распространился в 25 провинциях и городах КНР.

Больницы Москвы отработали алгоритм действий при подозрении на коронавирус. Сотрудники больницы обеспечили контроль за готовностью к приему больных, также проработан вопрос немедленной изоляции лиц с подозрением на данное заболевание, приняты меры по обучению персонала.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.