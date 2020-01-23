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В мире

23 января, 10:11

Неизвестный открыл стрельбу в центре Сиэтла

происшествия криминал за рубежом

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

В американском штате Вашингтон в центре города Сиэтл произошла стрельба. В результате произошедшего один человек погиб, сообщает "Газета.ru".

Как уточняется, стрельбу открыл неизвестный мужчина, который также ранил пять человек. Помощь пострадавшим оказывают медики.

Отмечается, что подозреваемому удалось скрыться, его разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять человек получили ранения во время стрельбы в парикмахерской в Чикаго. Двое неизвестных открыли огонь с улицы, через витрину.

В декабре около 10 человек пострадали при стрельбе на авиабазе во Флориде. До этого два человека погибли в результате стрельбы на базе Перл-Харбор.

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