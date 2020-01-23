Неизвестные открыли стрельбу в гостинице на юго-западе Москвы

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На юго-западе Москвы неизвестные открыли стрельбу в гостинице. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Инцидент произошел в гостинице "Академическая" на Керченской улице.

"Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с двумя гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно, травматического оружия", – говорится в сообщении.

В результате инцидента были ранены два человека, позднее их доставили в больницу.

Отмечается, что на месте происшествия была обнаружена резиновая пуля. Стрелявшего доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее мужчина получил огнестрельное ранение в ходе дорожного конфликта на западе Москвы. Один из мужчин, находившихся в автомобиле Ford, выстрелил в водителя фургона. С места преступления виновники скрылись.