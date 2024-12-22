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22 декабря, 21:23

Происшествия

Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре в Москве

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Легковушка сбила двух пешеходов, вылетев на тротуар на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Уточняется, что авария произошла на Бирюлевской улице. Водитель автомобиля выехал на тротуар [и сбил] двух пешеходов.

Правоохранители добавили, что машина вылетела на пешеходов, пытаясь уйти от столкновения с другим авто.
Сотрудники ГАИ устанавливают детали происшествия.

Ранее сообщалось, что водитель "Камаза" сбил пожилую пару в Подмосковье. Авария произошла на 71-м километре автодороги А-104 "Москва – Дмитров – Дубна".

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