22 декабря, 21:23Происшествия
Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре в Москве
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Легковушка сбила двух пешеходов, вылетев на тротуар на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.
Уточняется, что авария произошла на Бирюлевской улице. Водитель автомобиля выехал на тротуар [и сбил] двух пешеходов.
Правоохранители добавили, что машина вылетела на пешеходов, пытаясь уйти от столкновения с другим авто.
Сотрудники ГАИ устанавливают детали происшествия.
Ранее сообщалось, что водитель "Камаза" сбил пожилую пару в Подмосковье. Авария произошла на 71-м километре автодороги А-104 "Москва – Дмитров – Дубна".