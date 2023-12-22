Системы ПВО уничтожили украинский БПЛА под Москвой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Московской областью, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки по объектам РФ была пресечена примерно в 14:40. Киевский режим использовал БПЛА самолетного типа, добавили в министерстве.

Во вторник, 19 декабря, Сергей Собянин сообщил о сбитом БПЛА в Одинцовском городском округе. По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не выявили.

До этого российская система ПВО перехватила и уничтожила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Также российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму 16 декабря. В течение суток были сбиты 49 украинских дронов, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха".

Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью