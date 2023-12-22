22 декабря, 14:56Происшествия
Системы ПВО уничтожили украинский БПЛА под Москвой
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Московской областью, заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки по объектам РФ была пресечена примерно в 14:40. Киевский режим использовал БПЛА самолетного типа, добавили в министерстве.
Во вторник, 19 декабря, Сергей Собянин сообщил о сбитом БПЛА в Одинцовском городском округе. По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не выявили.
До этого российская система ПВО перехватила и уничтожила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
Также российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму 16 декабря. В течение суток были сбиты 49 украинских дронов, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха".
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