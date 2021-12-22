Уголовное дело возбудили по факту поджога гипермаркета в Томске

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Томская полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога гипермаркета "Лента". Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества")", – отметили в ведомстве.

Подозреваемому в преступлении предъявлено соответствующее обвинение.

Пожар в гипермаркете "Лента" на улице Елизаровых в Томске произошел 21 декабря. Его площадь превысила 5 000 квадратных метров. К пожару привело возгорание, которое произошло в секции непродовольственных товаров: там загорелись поддоны.

В этот же день удалось задержать подозреваемого в поджоге. Им оказался местный житель 1988 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он сознался в содеянном, однако причину своего поступка объяснить не смог.

