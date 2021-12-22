В Челябинской области загорелся газопровод

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В Чебаркульском районе Челябинской области в ночь на среду, 22 декабря, загорелся отвод магистрального газопровода. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве отметили, угрозы населенным пунктам нет. Также нет погибших и пострадавших. Горение ликвидировали спустя почти четыре часа.

ЧП произошло на 1 793 километре федеральной автодороги М5, в двух километрах от деревни Боровое.

"Данный участок – отвод от магистрального газопровода высокого давления (Уренгой – Помары – Ужгород), подземный, диаметром 500 миллиметров, глубина залегания – 1 метр", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило факельное горение газа. Бригада газовой службы перекрыла участок протяженностью 16 километров.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на газопроводе в Кочубеевском округе Ставрополья. Факельное горение высотой 1,5 метра зафиксировали между хутором Усть-Невинским и станицей Беломечетская. Из-за аварии без газоснабжения остались 18 населенных пунктов.

По информации местных властей, угрозы населенным пунктам не было, также нет погибших и пострадавших. В ликвидации последствий ЧП участвовали 21 человек и 8 единиц техники.