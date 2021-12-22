В Челябинской области загорелся газопровод

05:29
Фото: телеграм-канал Mash
В Чебаркульском районе Челябинской области в ночь на среду, 22 декабря, загорелся отвод магистрального газопровода. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
В ведомстве отметили, угрозы населенным пунктам нет. Также нет погибших и пострадавших. Горение ликвидировали спустя почти четыре часа.
ЧП произошло на 1 793 километре федеральной автодороги М5, в двух километрах от деревни Боровое.
"Данный участок – отвод от магистрального газопровода высокого давления (Уренгой – Помары – Ужгород), подземный, диаметром 500 миллиметров, глубина залегания – 1 метр", – говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило факельное горение газа. Бригада газовой службы перекрыла участок протяженностью 16 километров.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на газопроводе в Кочубеевском округе Ставрополья. Факельное горение высотой 1,5 метра зафиксировали между хутором Усть-Невинским и станицей Беломечетская. Из-за аварии без газоснабжения остались 18 населенных пунктов.
По информации местных властей, угрозы населенным пунктам не было, также нет погибших и пострадавших. В ликвидации последствий ЧП участвовали 21 человек и 8 единиц техники.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: