Снаряд времен ВОВ нашли на юго-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на юго-востоке Москвы, сообщает

ТАСС.

Его обнаружили на стройплощадке по адресу: Рязанский проспект, дом 6А, строение 77. Рядом находятся офисы различных коммерческих организаций. На место прибыли экстренные службы.

15 декабря на стройке в Зеленограде тоже обнаружили такой снаряд. Это произошло на проспекте Генерала Алексеева напротив дома 25.

В тот же день на трассе А-108 в Москве полицейский подорвался на боеприпасе времен Великой Отечественной войны. Сотрудник полиции получил телесные повреждения.