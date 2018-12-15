В Зеленограде на стройке нашли снаряд времен войны

В Зеленограде на стройке обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Это произошло днем в субботу, 15 декабря, на проспекте Генерала Алексеева напротив дома № 25, сообщает ГУ МЧС по Москве.

"В 16:40 саперами изъят снаряд для дальнейшей утилизации. Снаряд времен ВОВ, 152 миллиметра, без взрывателя", – пояснили спасатели.

Территория вокруг дома оцеплена. На месте работают саперы и пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сегодня участковый отдела полиции по Марьиной Роще нашел предмет, похожий на боеприпас времен ВОВ, который сдетонировал. Мужчина получил телесные повреждения. ГСУ СК по Московской области проводит проверку.