В Зеленограде на стройке нашли снаряд времен войны

15 декабря, 18:15
Фото: mendeleevo.ru
В Зеленограде на стройке обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Это произошло днем в субботу, 15 декабря, на проспекте Генерала Алексеева напротив дома № 25, сообщает ГУ МЧС по Москве.
"В 16:40 саперами изъят снаряд для дальнейшей утилизации. Снаряд времен ВОВ, 152 миллиметра, без взрывателя", – пояснили спасатели.
Территория вокруг дома оцеплена. На месте работают саперы и пожарно-спасательные подразделения.
Ранее сегодня участковый отдела полиции по Марьиной Роще нашел предмет, похожий на боеприпас времен ВОВ, который сдетонировал. Мужчина получил телесные повреждения. ГСУ СК по Московской области проводит проверку.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: