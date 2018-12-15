Проводится проверка ЧП с участковым, который получил травмы при взрыве в Подмосковье

15 декабря, 16:29
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В Московской области следователи устанавливают обстоятельства того, как столичный участковый получил телесные повреждения при взрыве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Московской области.
"В следственный отдел по Орехово-Зуево ГСУ СК по Московской области поступила информация о госпитализации участкового уполномоченного одного из московских отделов полиции с участка автодороги с травмами, полученными в результате взрыва неустановленного предмета", – сообщило ведомство.
Проводится доследственная проверка. Пострадавший находится в больнице в бессознательном состоянии. При взрыве он лишился кисти руки и глаза. Следователи осматривают его машину.
Ранее в субботу, 15 декабря, на автодороге А-108 в Подмосковье заметили мужчину с телесными повреждениями. Было установлено, что это участковый отдела полиции по Марьиной Роще. Он был в гражданской одежде, в свободное от службы время. Лейтенант нашел предмет, похожий на боеприпас времен ВОВ, который сдетонировал.
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