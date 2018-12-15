Столичный полицейский подорвался на боеприпасе времен войны

15 декабря, 14:40 (обновлено 15.12.2018 14:45)
Фото: ТАСС/Александра Яковлева
Полицейский в Москве подорвался на боеприпасе времен Великой Отечественной войны, который был найден на трассе А-108 в Москве.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов города, сотрудник полиции ОМВД России по району Марьина Роща в свободное от службы время нашел на автодороге А-108 боеприпас времен войны, который сдетонировал.
В результате, сотрудник полиции получил телесные повреждения. Подробности произошедшего, а также информация о состоянии пострадавшего уточняются. По информации ряда СМИ, полицейскому оторвало руку, но он выжил.
Ранее в сентябре снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на северо-западе столицы. Его обнаружили рабочие на стройплощадке в районе Хорошево-Мневники.
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