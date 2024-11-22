При падении микроавтобуса с высоты 12 метров во Владивостоке выжил подросток

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

15-летний подросток выжил при падении микроавтобуса с высоты 12 метров во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Приморья.

Надзорное ведомство установило, что в автомобиле, который упал с сопки, находились двое граждан 1997 и 2009 года рождения, причем ни у кого из них не было прав на управление транспортными средствами.

Несовершеннолетний лежит в коме в тяжелом состоянии. Вероятно, он был пассажиром. Второй гражданин погиб, он мог находиться за рулем. Причины инцидента пока достоверно неизвестны.

В прокуратуре подчеркнули, что микроавтобус принадлежит третьему лицу, который не передавал ни одному из пострадавших управление транспортом.

Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для проведения доследственной проверки по статье "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть, либо гибель двух и более лиц".

Днем 21 ноября водитель автомобиля Toyota Hiace по неустановленной причине съехал с косогора на Орлиной сопке во Владивостоке. Преодолев порядка 12 метров, автомобиль упал, повредив припаркованные автомобили.

Прокуратура Ленинского района Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств аварии. Результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль.