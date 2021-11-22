Экс-начальник штаба ВМФ согласился с новой версией гибели подлодки "Курск"

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Косвенные признаки говорят в пользу версии адмирала Вячеслава Попова о том, что подлодка "Курск" затонула после столкновения с иностранной субмариной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адмирала Виктора Кравченко, занимавшего пост начальника главного штаба ВМФ России с 1998 по 2005 год.

"Существует такая версия, верить ей или не верить? <...> Я склонен верить этой версии", – отметил Кравченко.

Адмирал подчеркнул, что автоматический прибор, который в чрезвычайных ситуациях может подавать сигналы бедствия, устанавливается на американские подлодки. И именно с иностранной субмарины был подан сигнал SOS.

До этого Попов отмечал, что атомная подводная лодка "Курск" погибла в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО. Он сообщал, что с вероятностью 90% знает название судна, которое совершило столкновение с "Курском". При этом он отказался уточнять его из-за отсутствия доказательств.

Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, АПЛ "Курск" погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65–76, который привел к последующей детонации.

