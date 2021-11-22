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Происшествия

10:55

Полиция Сочи задержала проводника поезда, подозреваемого в краже 27 подстаканников

происшествия криминал регионы

Фото: Александр Мамаев/URA.RU/TAСС

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении проводника пассажирского поезда, подозреваемого в краже металлических подстаканников, сообщает РИА Новости.

В дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции обратился руководитель вагонного участка с просьбой отыскать 27 пропавших подстаканников. Позже выяснилось, что их украл 20-летний молодой человек, работающий в поезде.

По данным полиции, подозреваемый поздно ночью зашел в купе проводников стоявшего поезда и похитил оттуда подстаканники. Дело в отношении него расследуется по статье "Кража". Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Злоумышленник проник в квартиру на улице Лунной в Домодедове. Из жилища он похитил ювелирные изделия на сумму свыше 300 тысяч рублей.

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