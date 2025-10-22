Избитых беженцев обнаружили у границы с Латвией в Белоруссии

Фото: телеграм-канал "Следственный комитет Беларуси"

Избитых беженцев обнаружили белорусские пограничники в Браславском районе у границы с Латвией, сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

Как уточнили в ведомстве, двое иностранцев несли тело своего товарища. На место происшествия были оперативно направлены группа следователей и бригада медиков.

С помощью переводчика выжившие граждане Эритреи рассказали, что их остановили на территории Латвии люди в форме. Они отобрали и разбили их мобильные телефоны, после чего затолкали в микроавтобус и начали избивать электрошокерами.

"В процессе 29-летний мужчина упал и перестал двигаться. После совершенного акта жестокости беззащитных людей привезли к границе, выкинули из автомобиля и, открыв калитку для животных в ограждении, вынудили идти в Белоруссию", – уточнили в СК.

Выжившим была предоставлена медпомощь, после чего следователи провели осмотр места происшествия и тела иностранного гражданина. Также было принято решение о назначении судебно-медицинских экспертиз.

В свою очередь, пограничный комитет Белоруссии добавил, что с начала миграционного кризиса на белорусско-латвийской границе нашли уже 35 тел беженцев.

Ранее власти Польши депортировали 15 украинских граждан из-за угрозы безопасности республики. Выдворенные украинцы неоднократно привлекались к ответственности за различные преступления, включая хранение наркотиков, кражи, грабежи, нетрезвое вождение и организацию нелегального пересечения границы.

Их принудительно доставили к границе, после чего передали украинской стороне. Помимо этого, выдворенным украинцам запретили повторно въезжать на территорию Польши на срок от 5 до 10 лет.