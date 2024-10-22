SCMP: китаянка посадила детей на уличный кондиционер на 23-м этаже из-за ссоры с мужем

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Жительница Китая посадила детей на уличный кондиционер на 23-м этаже из-за ссоры с мужем, сообщает "Радио 1" со ссылкой на South China Morning Post.

По данным СМИ, инцидент произошел 10 октября. Одна из соседок увидела громко кричавших и плакавших девочку и мальчика. Мать в это время ссорилась с мужчиной, не давая ему подойти к детям.

Соседка вызвала спасателей, которые сняли детей с кондиционера. При этом причины ссоры неизвестны. Предварительно установлено, что мать таким образом хотела досадить супругу. В настоящее время полиция разбирается в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее жительницу Адыгеи, муж которой забил насмерть их трехлетнюю дочь, лишили родительских прав на остальных трех детей. По версии следствия, 30 мая мужчина до смерти избил свою трехлетнюю дочь в Адыгейске. Убитая девочка проживала с родителями с марта, до этого она находилась в соцучреждении. Родители регулярно жестоко обращались с ребенком. Кроме того, мать не исполняла свои обязанности по воспитанию, не оказывала медпомощь, а также не препятствовала избиению дочки.

