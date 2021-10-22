В СК прокомментировали инцидент с лифтом в жилом доме в Москве

14:20
Фото: СК РФ
В СК опровергли информацию об обрыве троса в лифте жилого дома в Москве, сообщает РИА Новости.
Следователи совместно со специалистами установили, что в лифте лишь сработала система безопасности из-за перевеса. В результате чего сработала штатная система безопасности и лифт остановился.
Уточняется, что в лифте находились 11 человек, среди которых 5 несовершеннолетних. Никто из них не пострадал. По данному факту проводится доследственная проверка.
Ранее в комплексе городского хозяйства столицы заявили, что информация об обрыве троса и последующем падении лифта в жилом доме на улице Покрышкина, которая появилась в ряде СМИ, не соответствует действительности.
В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что заявка об остановке лифта поступила в диспетчерскую в 08:05, а в 08:13 специалисты приступили к освобождению находящихся в кабине.
В пятницу утром сообщалось, что лифт с пассажирами упал с высоты пятого этажа жилого дома, расположенного по адресу улица Покрышкина, дом 3, корпус 2. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.
На западе Москвы у лифта с 10 людьми оборвался трос
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