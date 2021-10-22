В СК прокомментировали инцидент с лифтом в жилом доме в Москве

Фото: СК РФ

В СК опровергли информацию об обрыве троса в лифте жилого дома в Москве, сообщает РИА Новости.

Следователи совместно со специалистами установили, что в лифте лишь сработала система безопасности из-за перевеса. В результате чего сработала штатная система безопасности и лифт остановился.

Уточняется, что в лифте находились 11 человек, среди которых 5 несовершеннолетних. Никто из них не пострадал. По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее в комплексе городского хозяйства столицы заявили, что информация об обрыве троса и последующем падении лифта в жилом доме на улице Покрышкина, которая появилась в ряде СМИ, не соответствует действительности.

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что заявка об остановке лифта поступила в диспетчерскую в 08:05, а в 08:13 специалисты приступили к освобождению находящихся в кабине.

В пятницу утром сообщалось, что лифт с пассажирами упал с высоты пятого этажа жилого дома, расположенного по адресу улица Покрышкина, дом 3, корпус 2. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

