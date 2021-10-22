Власти Москвы опровергли сообщения об обрыве троса лифта в доме

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Информация об обрыве троса и последующем падении лифта в жилом доме на улице Покрышкина, которая появилась в ряде СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в телеграм-канале.

"В одном из лифтов подъезда № 2 дома, находящегося в управлении ТСН "Покрышкина 3", при движении кабины вниз находились 11 человек. Сработала система безопасности. Это привело к остановке кабины между этажами. Обрыва троса лифта не зафиксировано. Он находится в исправном состоянии", – говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что заявка об остановке лифта поступила в диспетчерскую в 08:05, а в 08:13 приступили к освобождению находящихся в кабине. Находящихся в лифте оперативно освободили, никто не пострадал, добавляется в сообщении.

В пятницу утром сообщалось, что лифт с пассажирами упал с высоты пятого этажа жилого дома, расположенного по адресу улица Покрышкина, дом 3, корпус 2.

Техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения, сработала между вторым и третьим этажами. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

