В Петербурге подросток застрял в дверях поехавшего автобуса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге подросток застрял в дверях автобуса, когда тот начал двигаться. Ребенок получил легкие травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

В ГУП "Пассажиравтотранс" уточнили, что инцидент произошел на остановке на Колобановской улице. Подросток пытался войти в закрывающуюся дверь автобуса № 165.

Проверка ГИБДД показала, что автобус был исправен.

Компания-перевозчик предложила помощь родителям пострадавшего мальчика. Также "Пассажиравтотранс" проведет с водителями дополнительный инструктаж по контролю посадки в автобус.

Пользователи соцсетей написали, что после того, как двери закрылись, автобус протащил застрявшего школьника около 30 метров.

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