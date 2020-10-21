Грузовик проехал два километра по дороге Санкт-Петербурга после смерти водителя

В Санкт-Петербурге сняли на видео неуправляемый грузовик

Грузовик Volvo проехал два километра по кольцевой дороге в Ленинградской области после того, как за рулем скончался водитель, сообщает РИА Новости.

В ГИБДД уточнили, что на 46-м километре КАД грузовик совершил касательное столкновение с Renault, после чего на 48-м километре врезался в силовое ограждение.

По предварительной информации, смерть водителя наступила во время движения. Причина смерти устанавливается.

Ранее автомобиль врезался в остановку в Санкт-Петербурге. Травмы получили водитель и пассажир транспортного средства. Среди людей на остановке никто не пострадал.