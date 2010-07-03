Прокуратура проведет проверку после повреждения самолета рейса Баку – Москва

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку в связи с повреждением лакокрасочного покрытия самолета самоходным трапом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером при подгоне самоходного трапа к воздушному судну авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего из Баку в Москву. В результате повредилось лакокрасочное покрытие борта в районе задней левой двери. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сегодня же днем при подготовке к вылету рейса авиакомпании "Вьетнамских авиалиний" по маршруту Москва – Ханой телетрап повредил воздухозаборник левого двигателя лайнера. Рейс отменили, пассажиров отправят резервным бортом.

В экстренных службах рассказали, что на борту самолета образовалась царапина. Никто не пострадал.