Посольство РФ: подрыв машины в Пакистане был точечной атакой на полицейских

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В посольстве России назвали подрыв машины в Пакистане точечной атакой на полицейских, сообщает RT.

В диппредставительстве подчеркнули, что их сотрудники не были целью преступников.

Кроме того, в посольстве подтвердили информацию пакистанских источников, что это было самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщилось, что автомобиль в сопровождения делегации, в которую входит российский посол Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане.

Жертвой атаки стал один сотрудник полиции. При этом еще трое получили травмы.

Подрыв на мине произошел, когда делегация в сопровождении полиции возвращалась в отель из города Мингора провинции Хайбер-Пахтунхва. В этот день дипломаты участвовали в саммите по туризму в долине Сват.