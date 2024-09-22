Полицейский погиб в Пакистане при атаке на кортеж делегации с послом РФ

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Один сотрудник полиции в Пакистане стал жертвой атаки на кортеж делегации, в которую вошел российский посол Альберт Хорев. При этом еще трое получили травмы, уточнили в министерстве иностранных дел республики.

Автомобиль правоохранителей, сопровождавший дипломатов, был подорван на самодельном взрывном устройстве.

"Все члены дипломатического корпуса благополучно вернулись в Исламабад. Мы выражаем соболезнования семье погибшего полицейского и троим пострадавших в результате инцидента", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее об инциденте сообщило российское посольство в Пакистане. Подрыв на мине произошел, когда делегация в сопровождении полиции возвращалась в отель из города Мингора провинции Хайбер-Пахтунхва. В этот день дипломаты участвовали в саммите по туризму в долине Сват.