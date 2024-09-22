Самолет Cessna-182 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Воздушное судно Cessna-182 совершило жесткую посадку в подмосковном Воскресенске, обошлось без пострадавших. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Предварительно, в полете была выявлена неисправность электросистемы, образовалось задымление кабины. Командир воздушного судна запросил аварийную посадку", – уточняется в публикации.

Во время приземления самолет получил небольшие повреждения, добавили в ведомстве.

В настоящее время место происшествия осматривают следователи, организована проверка.

Ранее два медработника получили травмы при жесткой посадке вертолета в Усольском районе Иркутской области. Экипаж вертолета выполнял санитарный рейс из Иркутска в Орлик. Всего на борту находились четыре члена экипажа и два медика.

В связи с инцидентом Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

