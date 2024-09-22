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22 сентября, 11:46

Происшествия

Движение по внутренней стороне 10-го км МКАД восстановлено после ДТП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение автотранспорта на внутренней стороне 10-го километра МКАД восстановлено после аварии, в результате которой столкнулись два грузовика, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

О столкновении машин стало известно утром 22 сентября. В результате ДТП грузовики опрокинулись.

Авария вызвала затруднения в движении транспорта. В районе столкновения машины могли проехать только по одной полосе.

Ранее несколько автомобилей попали в ДТП на проспекте генерала Дорохова. В результате аварии оказалось перекрыто движение в сторону центра.

Два грузовика столкнулись на 10-м километре МКАД

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