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20 сентября, 18:35

Происшествия

Несколько машин столкнулись на проспекте генерала Дорохова

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Сразу несколько машин попали в ДТП на проспекте генерала Дорохова. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"В районе 1-го Сетуньского проезда, дома 10, строения 3, столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – говорится в публикации.

В результате аварии оказалось перекрыто движение в сторону центра. Водителей просят объезжать этот участок.

Сейчас специалисты выясняют детали происшествия.

Ранее ДТП в столице произошло на Мичуринском проспекте. В результате столкновения автомобиля "Форд" и такси погибли три человека, еще четверо пострадали. Контроль за установлением всех обстоятельств аварии и решение о возбуждении уголовного дела взяла прокуратура Западного административного округа.

ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе Южного Бутова

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