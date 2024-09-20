Несколько машин столкнулись на проспекте генерала Дорохова

Сразу несколько машин попали в ДТП на проспекте генерала Дорохова. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"В районе 1-го Сетуньского проезда, дома 10, строения 3, столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – говорится в публикации.

В результате аварии оказалось перекрыто движение в сторону центра. Водителей просят объезжать этот участок.

Сейчас специалисты выясняют детали происшествия.

Ранее ДТП в столице произошло на Мичуринском проспекте. В результате столкновения автомобиля "Форд" и такси погибли три человека, еще четверо пострадали. Контроль за установлением всех обстоятельств аварии и решение о возбуждении уголовного дела взяла прокуратура Западного административного округа.

