20 сентября, 18:35Происшествия
Несколько машин столкнулись на проспекте генерала Дорохова
"В районе 1-го Сетуньского проезда, дома 10, строения 3, столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – говорится в публикации.
В результате аварии оказалось перекрыто движение в сторону центра. Водителей просят объезжать этот участок.
Сейчас специалисты выясняют детали происшествия.
Ранее ДТП в столице произошло на Мичуринском проспекте. В результате столкновения автомобиля "Форд" и такси погибли три человека, еще четверо пострадали. Контроль за установлением всех обстоятельств аварии и решение о возбуждении уголовного дела взяла прокуратура Западного административного округа.
ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе Южного Бутова