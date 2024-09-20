ДТП с участием автомобиля и грузовика произошло на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль столкнулся с остановившимся на проезжей части грузовиком на внешней стороне 7-го километра МКАД, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла в районе дома 34, строения 4, на улице Молдагуловой. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы Москвы. Они уточняют обстоятельства ДТП и данные о пострадавших.

Движение в районе аварии затруднено. В связи с этим Дептранс призвал водителей выбирать пути объезда.

Ранее ДТП в Москве произошло на Мичуринском проспекте. В результате столкновения автомобиля "Форд" и такси погибли три человека, еще четверо пострадали. Контроль за установлением всех обстоятельств аварии и решение о возбуждении уголовного дела взяла прокуратура Западного административного округа.