Украина начала минометный обстрел Елизаветовки в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украина начала минометный обстрел приграничного села Елизаветовки в Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

"ВСУ ведут минометный обстрел приграничного села Елизаветовки Глушковского района", – говорится в его публикации.

Подробности инцидента губернатор пообещал сообщить позже.

Ранее в Курской области продлили желтый уровень террористической опасности. Повышенный уровень готовности в регионе будет действовать до 7 октября. Старовойт призвал жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

