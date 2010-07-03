Обвиняемый в убийстве подруги саратовец шел по улице в окровавленной одежде

Фото: saratov.sledcom.ru

Студент в Саратове, обвиняемый в убийстве подруги детства из-за отказа вернуть денежный долг, шел по улице в окровавленной одежде. Его задержали по горячим следам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы областного главка МВД Владимира Костерова.

"Молодого человека недалеко от места преступления на улице задержали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Саратову. Их внимание привлекла его одежда, она была с пятнами, похожими на кровь", – сказал Костеров.

Как только в полицию сообщили об обнаружении тела погибшей, в районе места преступления был введен план "Перехват". Туда направились сотрудники полиции и экипажи патрульно-постовой службы.

Ранее суд в Саратове арестовал до 20 ноября студента, которого обвиняют в убийстве подруги детства. По версии следствия, 18-летний подозреваемый и его ровесница были знакомы с детства, жили в соседних подъездах одного многоквартирного дома по улице Вишневой в Саратове. Он одолжил девушке деньги в июле, однако она ему их не вернула.

