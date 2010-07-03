В Саратове арестовали студента по делу об убийстве подруги из-за долга

Ленинский районный суд Саратова арестовал до 20 ноября студента, которого обвиняют в убийстве подруги детства из-за отказа вернуть ему деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
По версии следствия, 18-летний подозреваемый и его ровесница были знакомы с детства, жили в соседних подъездах одного многоквартирного дома по улице Вишневой в Саратове.
В июле юноша одолжил подруге деньги и спустя какое-то время стал требовал вернуть долг, но та не возвращала. Вечером 20 сентября он подкараулил ее в подъезде дома и изрезал ножом.
Девушка умерла на месте.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
Источник в силовых структурах заявил агентству, что подозреваемый учится в Саратовской государственной юридической академии.
В июле в номере отеля в ТиНАО обнаружили тело убитой девушки 1996 года рождения. По предварительной информации, причиной смерти стало удушение. Согласно одной из версий, накануне вечером девушка заселилась в двухкомнатный номер вместе с молодым человеком.
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