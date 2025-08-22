Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 18:38

Происшествия

Минобороны опровергло завершение операции по спасению россиянки в горах Киргизии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Минобороны Киргизии опровергло завершение операции по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы ведомства.

Ряд СМИ ранее писал, что группа спасателей не смогла добраться до пострадавшей из-за ухудшения состояния здоровья одного из ее участников и была вынуждена вернуться в базовый лагерь.

"Такой информацией пока не располагаем. Наш вертолет все еще дежурит", – указал собеседник агентства.

Уточняется, что и в МЧС республики соответствующие сведения не поступали. Как заверил представитель Минобороны, воздушное судно готово к вылету в любой момент.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Сообщалось, что 47-летняя альпинистка сломала ногу, из-за чего не смогла продолжить восхождение.

Бывший замначальника отряда "Центроспас" МЧС, Герой России Владимир Легошин рассказал, что россиянка оказалась в зоне летальной адаптации. Там могут находиться 16 тел погибших, которые скончались на этой вершине в течение нескольких лет.

К настоящему моменту шанс на спасение россиянки не превышает 10%, считает покоритель высочайших гор планеты Эдуард Кубатов. По его словам, каждый день на этой вершине организм умирает на 10–12% от истощения. Это означает, что сейчас женщина находится на грани своих физических возможностей.

Спасатели могут добраться до застрявшей на пике Победы альпинистки 24 августа

происшествияза рубежом

